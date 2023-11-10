Колишні європейські зірки Луїс Суарес та Дієго Коста запалили в матчі 33 туру бразильської Серії А. Результати та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Серія А, Бразилія, 33 тур

Ботафого – Греміо – 3:4

Голи: Коста, 6, Сантос, 29, Фрейтас, 47 – Евертон, 10, Суарес, 50, 54, 69

Видовищну гру продемонстрували фанатам Ботафого та Греміо в 33 турі. Господарі поля дуже швидко відкрили рахунок в матчі. Вперше з кінця серпня відзначився голом Дієго Коста. Кілька хвилин знадобилося, щоб Евертон зрівняв.

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Ботафого в середині першого тайму вийшов вперед, а після перерви подвоїв свою перевагу. Втім, здобути перемогу не вдалося. Луїс Суарес за 19 хвилин оформив хет-трик, що дозволило Греміо здобути важливі три очки. Уругваєць четвертий матч поспіль відзначається результативною дією за свою команду. В поточному сезоні в його активі 14 голів та 10 результативних передач.

Ботафого в останніх матчах розтратив абсолютно всю свою перевагу, хоча й залишився на першому місці з 59 очками. Стільки ж має Греміо та Палмейрас, які розташувалися на другій та третій сходинках відповідно.