У 25 турі чемпіонату Норвегії Ліллестрьом зустрічався з Волеренгою. Клуб з Осло наразі очолює колишній тренер "канарок" Гейр Бакке.

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Ультрас Ліллестрьома зустріли екс-наставника своєї команди банером, на якому повісили фахівця з мішком грошей в руках. Річ у тому, що Бакке покинув "канарок" посередині сезону і став працювати з Волеренгою, яка перебувала нижче в таблиці. Фанати впевнені, що рішення змінити клуб було пов'язане з фінансовим аспектом. Вболівальники Ліллестрьома не обмежилися тільки банером. Вони погрожували Бакке під час зустрічі, співаючи: "Після матчу ти помреш".

Варто зазначити, що "канарки" обіграли Волеренгу з рахунком 2:0. Наразі Ліллестрьом має 39 очок та перебуває на шостому місці. Команда Бакке посідає 13 сходинку з 24 балами.

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