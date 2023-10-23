Болельщики Лиллестрёма до сих пор обижены на бывшего тренера, возглавившего заклятого врага.

В 25 туре чемпионата Норвегии Лиллестрём встречался с Волеренгой. Клуб из Осло сейчас возглавляет бывший тренер "канареек" Гейр Бакке.

Исторический гол нападающего каталонцев в видеообзоре матча Барселона – Атлетик

Ультрас Лиллестрёма встретили экс-наставника своей команды баннером, на котором повесили специалиста с мешком денег в руках. Дело в том, что Бакке покинул "канареек" посреди сезона и стал работать с Волеренгой, которая находилась ниже в таблице. Фанаты уверены, что решение сменить клуб было связано с финансовым аспектом. Болельщики Лиллестрёма не ограничились только баннером. Они угрожали Бакке во время встречи, распевая: "После матча ты умрешь".

Стоит отметить, что "канарейки" обыграли Волеренгу со счетом 2:0. Сейчас Лиллестрём имеет 39 очков и находится на шестом месте. Команда Бакке занимает 13 строчку с 24 баллами.

Воспоминания о Коноплянке, творения Ги Ру и Ируреты, Льерс в небытии: клубы из ЛЧ в низших дивизионах