"Ми були не на тому рівні. Намагалися грати один в один, але у нас не виходило, оскільки Реал перебуває на максимальному рівні. Команді немає в чому дорікнути. Жирона не на тому рівні. Це допоможе нам вдосконалюватися. Сезон неймовірний. Я ніколи не відчував, що ми можемо перемогти. Але ми все ще в мрії.

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Ми повинні мати смирення, щоб знати, де перебуваємо. Метою було конкурувати з Реалом, але цього не сталося. Лише чотири чи п'ять команд у світі можуть конкурувати з Мадридом на цьому рівні.

Немає кращого способу продовжувати, ніж працювати над нашою лігою. Жирона – не четвертий кандидат на чемпіонство. Наша ліга – це Атлетік, Бетіс, Валенсія. Ми повинні працювати, щоб потрапити в єврокубки.

Коуту не є найгіршим гравцем у Жироні, і ми не збираємося його викидати. У нього високий рівень, і з ним трапляється багато речей. Він, мабуть, злий сьогодні, але йому 21 рік. Не можна думати, що ми приїжджаємо сюди, щоб переступати через Реал. Це піде йому на користь

Не розмовляв з Анчелотті, і хотів би подякувати йому за те, що він сказав вчора про мою дискваліфікацію. Я також перебуваю у фазі зростання. З вершини можна побачити все по-іншому. Можливо, сьогодні я змусив своїх гравців страждати більше, ніж вони повинні були. Це допомагає мені на особистому рівні. Я міг би зіграти так, щоб вийти сухим з води за рахунку 1:0, з низьким блоком, але це був не найкращий момент. Все або нічого. Реал нагадав нам, що це не наша боротьба", – цитує Мічела Marca.

Реал наразі перебуває на першому місці з 61 балом, а Жирона посідає другу сходинку з 56 очками.

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