Уболівальники Реала "зацькували" захисника Мальорки Пабло Маффео після поразки його команди у фіналі Кубка Іспанії.

Маффео деактивував свій обліковий запис у соціальній мережі Твіттер і обмежив коментарі до постів у своєму профілі в Instagram після отримання низки образ і погроз з боку фанатів Реала. Про це інформує AS.

Вінісіус знову став жертвою глузувань – захисник Мальорки жестами зобразив зірку Реала плаксою

Негативні коментарі на адресу захисника з'явилися після поразки Мальорки у фіналі Кубка Іспанії. Вболівальники Реала пригадали Пабло його знущання над Вінісіусом Жуніором у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії – Маффео жестами зобразив зірку Реала плаксою.

Що цікаво, свій наступний матч у Ла Лізі Мальорка зіграє проти Реала. Ця зустріч відбудеться 13 квітня.

Атлетік виграв Кубок Іспанії вперше за 40 років, здолавши Мальорку в серії пенальті