Бразильський нападник "вершкових" зіграв у своєму першому матчі після травми. Хоча Вінісіусу не вдалося відзначитися у ворота Мальорки, але він все одно став героєм одного з епізодів.

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Захисник Пабло Маффео грав проти бразильця й не цурався провокувати вінгера Реала. Гравець Мальорки показав жестами, що вважає Вінісіуса плаксою. Реакція бразильця була бездоганною – він просто саркастично посміхнувся й пішов далі. Варто зауважити, що не вперше Маффео в матчах проти мадридців намагається спровокувати бразильця.

Нагадаємо, що Реал переміг Мальорку (1:0) завдяки голу Рюдігера. "Вершкові" наразі лідирують в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону за додатковими показниками. Мальорка перебуває 14 місці з 18 балами.

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