Болельщики Реала "затравили" защитника Мальорки Пабло Маффео после поражения его команды в финале Кубка Испании.

Маффео деактивировал свой аккаунт в социальной сети Твиттер и ограничил комментарии к постам в своем профиле в Instagram после получения ряда оскорблений и угроз со стороны фанатов Реала. Об этом информирует AS.

Винисиус снова стал жертвой насмешек – защитник Мальорки жестами изобразил звезду Реала плаксой

Негативные комментарии в адрес защитника появились после поражения Мальорки в финале Кубка Испании. Болельщики Реала припомнили Пабло его издевательства над Винисиусом Жуниором в матче 19-го тура чемпионата Испании – Маффео жестами изобразил звезду Реала плаксой.

Что интересно, свой следующий матч в Ла Лиге Мальорка сыграет против Реала. Эта встреча состоится 13 апреля.

Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти