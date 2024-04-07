Атлетік виграв Кубок Іспанії вперше за 40 років, здолавши Мальорку в серії пенальті
Атлетік у фінальному матчі за Кубок Іспанії-2024 здолав Мальорку. Звіт читайте на "Футбол 24".
Атлетік 24 рази завойовував Кубок Іспанії, однак востаннє тріумфувати вдалося у далекому 1984 році. З того часу Більбао програв шість фіналів Кубка поспіль, встановивши рекорд турніру – причому в 2021-му "леви" програли два фінали за два тижні. А ще можна згадати фіаско у фіналі Ліги Європи-2012.
Фанати влаштували масову бійку перед фіналом Кубка Короля – відео
Los tifos.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
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@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-0 | 11'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/OYmsXVlHWX
Словом, за клубом закріпився статус патологічного лузера у матчах за трофей. Втім, історія продовжує надавати шанси баскам – у 2024 році задля перемоги в Кубку треба було переграти скромну Мальорку. Так, балеарці пройшли на своєму шляху Жирону й Реал Сосьєдад (не без скандалу), однак фаворит був очевидний.
Відповідальність тиснула на команди, тож дебютного моменту довелося чекати до 16-ї хвилини. Його створив Атлетік – це опорник Руїс де Галаррета бахнув з відскоку метрів з 23-х. Агірресабала парирував!
¡¡¡UYYYYY!!! ¡¡¡QUÉ OCASIÓN DE IÑIGO RUIZ DE GALARRETA!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Chutazo del medio del Athletic y gran parada de Greif para mandarla al saque de esquina.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-0 | 16'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/SjHx8eISU4
Мальорка відповіла на 19-й, скориставшись обрізкою Ніко Вільямса. Мурікі протягнув м'яч до лінії півкола й завдав удару під поперечку, однак Агірресабала перевів на кутовий. Він завершився ще одним корнером – і ось тут острів'яни тріумфували.
Гонсалвес прийняв подачу на лінії штрафного й пробив з лету, удар накрили, а Копете з добивання пробив у Агірресабалу. Підбирання знову залишилось за Мальоркою. Раільйо підхопив м'яч і скинув його Дані Родрігесу, після чого стався удар метрів з 18-ти у праву дев'ятку – Агірресабала майже не бачив його. 0:1!
️ ¡¡¡GOOOOOOL DEL RCD MALLORCA!!! ¡¡¡MARCA DANI RODRÍGUEZ!!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Resolvió el jugador mallorquinista tras varios rechaces en el área para batir con calma a Agirrezabala.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 20'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/dfykvtRfM5
Атлетік швидко повернув контроль над грою, не відпускаючи його до самого свистка на перерву. Що найбільш важливо, підопічні Ернесто Вальверде створювали моменти. Зокрема, на 31-й хвилині Гурусета прийняв скидку й бахнув з меж штрафного під ближню стійку – Грейф не спав.
¡¡?????? ?? ?????? ??? ??????!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 31'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/jnDGCpg2GG
А на 39-й хвилині Вільямс навіть забив гол! Ніко обігрався з Берчіче та пробив з лівого кута воротарського, але рахунок не змінився – офсайд.
♂️ Gol anulado al Athletic Club tras la revisión del VAR.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 39'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/KJfh91omnp
Imágenes de la jugada analizada por el fuera de juego semiautomático.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 40'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/JCon7z0m1u
Мальорка огризнулася двома стандартами, один із яких завершився пострілом Копете метрів з 10-ти. Берчіче в останню мить накрив його.
Атлетік відповів значно гостріше: на 1-й компенсованій Вільямс вискочив віч-на-віч з Грейфом, пробивши з меж воротарського – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Ну а ще через хвилину Гурусета двічі стріляв з лінії півкола, спрямувавши м'яч повз лівий нижній.
¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN SEVILLA!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Descanso con esta ocasión de Nico Williams en los últimos instantes de juego.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 46'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/OIlxvADHbu
У підсумку, відпочивати команди відправились за переможного для Мальорки рахунку. Для басків це був дуже тривожний дзвіночок. Починаючи з 1956 року, тільки одна команда тріумфувала в Кубка, пропустивши у фіналі першою – це був Атлетіко у 2013-му. Балеарці ж згадували про 2003-й рік, коли вдалося виграти свій останній Кубок.
А всього за дві хвилини по перерві Мальорка могла забивати вдруге! Мурікі поставив корпус в центрі й запустив передачу на хід Ларіну. Вівіан мав фору, але під тиском Кайла втратив м'яч – канадець же пробив метрів з 15-ти у правий кут. Агірресабала врятував Атлетік!
Не забиваєш ти – забивають тобі. Баски підтвердили це правило на 51-й хвилині. Ніко Вільямс обрізався у центрі й сам виправився, відібравши його. А потім стався шикарний розрізний пас на лівий край карного майданчика, куди вривався Сансет. Ойхан обвідним ударом переграв Грейфа. 1:1!
️ ¡¡¡GOOOOOOL DEL ATHLETIC CLUB!!! ¡¡¡LO EMPATA OIHAN SANCET CON UN GOLAZO!!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Gran pase de Nico para que el internacional la clave en la red.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 50'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/YH6AYCci5O
Щастя "левів" могло розвіятись вже через дві хвилини, коли Мурікі дістав діагональ і пробив головою з нульового кута. М'яч по високій дузі вилітав за межі поля, однак несподівано пірнув у дальній кут голкіпера гол – і влучив у стійку! На жаль, цей момент став одним із останніх у основний час.
Після цього пригадується тільки контратака Атлетіка 2-в-1, яку запоров Сансет, а також простріл Ніко вздовж лінії воротарського (ніхто не замкнув).
Qué barbaridad de jugador eres, NICO.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 60'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/y3vhYescvx
Крім того, на 77-й з лінії штрафного непогано стріляв Берчіче. М'яч летів у правий нижній, однак Грейф спокійно взяв його. В цілому ж, команди налаштувались на овертайми.
¡¡LA TUVO YURIIIII!! Pues no iba nada mal ese disparo pegadito al palo.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 77'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/9grdzQljET
Мальорка забула про контргру, за що ледь не прилетіло болісне покарання. Атлетік на 4-й компенсованій мав виривати перемогу зусиллями Вівіана – центрбек хитнув форварда Мурікі перед чужим штрафним (оцініть красу моменту) і несподівано зарядив під поперечку. Грейф врятував балеарців!
Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми. У першому з них вболівальники побачили всього один момент – це Муньяїн пробивав зі стандарту повз ліву стійку. У другому ж стався розмін гольовими моментами. Атлетік міг забивати на 112-й хвилині внаслідок прострілу Де Маркоса, а Ніко Вільямс замикав метрів з чотирьох. І не влучив по воротах!
¡¡OTRA VEZ NICOOOO!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Gran jugada de De Marcos que le dejó un balón franco para el remate en el primer palo.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 112'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/daxwjpBbxH
Мальорка миттєво могла покарати за марнотратство. Мурікі з перебинтованою головою пішов на подачу у воротарський майданчик, пробивши головою у дальній нижній кут. Агірресабала врятував басків! Цей момент став останнім.
¡¡Y RESPONDE MURIQI!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Gran cabezado que despeja Agirrezabala.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 113'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/EoOUwMg5zN
Після цього почалася серія пенальті. Тренери по-різному налаштовували команди. Хав'єр Агірре зібрався з хлопцями й щось весело скандував, зарядивши підопічних позитивом. Колектив Ернесто Вальверде, своєю чергою, був серйозним – баскам було не до жартів.
Пдхід "левів" спрацював. Мальорка реалізувала перший удар (Мурікі не схибив), але подальші постріли провалили (Агірресабала парирував спробу Морланеса, а Радоньїч бахнув у космос). Атлетіко ж стріляв чітко, навіть якщо нога "їхала" при ударі. Зрештою, Беренгер поставив крапку – 4:2 у серії пенальті.
Атлетік Більбао виграв Кубок Іспанії вперше з 1984 року! Лише після цього посмішка з'явилась і на обличчі Ернесто Вальверде.
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