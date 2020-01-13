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Фанати Райо Вальєкано принижували Зозулю у Країні Басків – ганебне відео

14:27 129 Читать на русском
Фанати Райо Вальєкано принижували Зозулю у Країні Басків – ганебне відео
Роман Зозуля / Сайт Альбасете

Ультрас Райо Вальєкано ніяк не можуть відчепитися від українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Фанати "бджіл" вкотре образили українця перед матчем 1/32 Кубка Іспанії проти Баракальдо.

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Прихильники обох клубів заводили лайливі пісні на адресу Зозулі (зокрема, називали українця "бісовим наці") під час спільної ходи містом. Також іспанські "борці за права людини" не забули прихопити із собою банер: "Футбол проти расизму".

Варто зазначити, що Баракальдо – це частина території Країни Басків, яка не цурається своїх ультралівих поглядів. Тому й не дивно, що фанати Райо знайшли собі подібного союзника, щоб зацькувати Зозулю.

Нагадаємо, в першому таймі скандального матчу Райо Вальєкано – Альбасете з трибун також лунали образливі вигуки на адресу Романа Зозулі, що змусило арбітра Хосе Лопеса двічі призупинити гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

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