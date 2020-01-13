Фанати Райо Вальєкано принижували Зозулю у Країні Басків – ганебне відео

Ультрас Райо Вальєкано ніяк не можуть відчепитися від українського форварда Альбасете Романа Зозулі.

Фанати "бджіл" вкотре образили українця перед матчем 1/32 Кубка Іспанії проти Баракальдо.

Альбасете без Зозулі вилетів із Кубка Іспанії – команда українця програла Ібіці в серії пенальті

Прихильники обох клубів заводили лайливі пісні на адресу Зозулі (зокрема, називали українця "бісовим наці") під час спільної ходи містом. Також іспанські "борці за права людини" не забули прихопити із собою банер: "Футбол проти расизму".

Romam Zozulia un puto Nazi lololololo pic.twitter.com/hz4Glm3mlO — Bufaloon (@bufismo) January 12, 2020

Варто зазначити, що Баракальдо – це частина території Країни Басків, яка не цурається своїх ультралівих поглядів. Тому й не дивно, що фанати Райо знайшли собі подібного союзника, щоб зацькувати Зозулю.

Нагадаємо, в першому таймі скандального матчу Райо Вальєкано – Альбасете з трибун також лунали образливі вигуки на адресу Романа Зозулі, що змусило арбітра Хосе Лопеса двічі призупинити гру. Після перерви гості відмовились виходити на поле.

Лунін може змінити клуб вже сьогодні: українець займе місце 34-річного кіпера в дуже делікатній ситуації – Реал дає шанс