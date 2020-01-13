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Фанаты Райо Вальекано унижали Зозулю в Стране Басков – позорное видео

13 января 14:30 487 Читати українською
Фанаты Райо Вальекано унижали Зозулю в Стране Басков – позорное видео
Роман Зозуля / Сайт Альбасете

Ультрас Райо Вальекано никак не оставят в покое украинского форварда Альбасете Романа Зозулю.

Фанаты "пчел" в очередной раз оскорбили украинца перед матчем 1/32 Кубка Испании против Баракальдо.

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Поклонники обоих клубов заводили бранные песни в адрес Зозули (в частности, называли украинца "еб**ым нацистом") во время совместного шествия по городу. Также испанские "борцы за права человека" не забыли прихватить с собой баннер: "Футбол против расизма".

Стоит отметить, что Баракальдо – это часть территории Страны Басков, которая не стыдится своих левых взглядов. Поэтому неудивительно, что фанаты Райо нашли себе подобного союзника, чтобы затравить Зозулю.

Напомним, в первом тайме скандального матча Райо Вальекано – Альбасете с трибун также раздавались оскорбительные выкрики в адрес Романа Зозули, что заставило арбитра Хосе Лопеса дважды приостановить игру. После перерыва гости отказались выходить на поле.

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