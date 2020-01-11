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Альбасете без Зозулі вилетів із Кубка Іспанії – команда українця програла Ібіці в серії пенальті

21:06 185 Читать на русском
Альбасете без Зозулі вилетів із Кубка Іспанії – команда українця програла Ібіці в серії пенальті
Альбасете поступився Ібіці / фото з відкритих джерел

Команда Романа Зозулі в 1/32 фіналу Кубка Іспанії зійшлася з представником Сегунди Б.

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Ібіца – Альбасете – 1:1 (пен. 5:3)

Голи: Нуньєс, 66 – Хіменес, 43.

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Український нападник Роман Зозуля не потрапив до стартового складу своєї команди. Гості, які прибули на острів у статусі фаворита, змогли відкрити рахунок наприкінці першого тайму – відзначився вихованець мадридського Реала Альваро Хіменес. Після перерви господарі були більш активними, ніж у першій половині гри, і на 66 хвилині зрівняли рахунок – гол в активі капітана команди Мігеля Нуньєса.

Справа дійшла до екстратаймів. Альбасете атакував більше і небезпечніше. Луїс Мігель Раміс зробив четверту заміну, випустивши на поле Ману Фустера, який помітно пожвавив гру "механічного сиру". Зозуля так і залишився на лаві запасних. В серії пенальті гравці Ібіци продемонстрували ідеальне виконання ударів, на відміну від гравців Альбасете. Вирішальний промах у пасиві Роберто Олабе.

Ще один представник України в Іспанії, Василь Кравець, не потрапив у завку Леганеса на матч проти Мурсії, у якому його команда здобула розгромну перемогу – 4:0.

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