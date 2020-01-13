Лунін може змінити клуб вже сьогодні: українець займе місце 34-річного кіпера в дуже делікатній ситуації – Реал дає шанс

Мильна опера з трансфером голкіпера збірної України може завершитись вже сьогодні. Якщо не трапиться великої несподіванки, Андрій Лунін відправиться у Сегунду.

Лунін перебуває за крок від переходу в Ов'єдо, на правах оренди до завершення поточного сезону, інформує AS. Мадридський Реал розірве угоду з Вальядолідом і відправить 20-річного воротаря в Астурію, лишень з'явиться відповідний дозвіл з боку Ла Ліги. Трансфер українця може бути оголошений сьогодні, 13 січня.

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Щоб підписати Луніна та інших футболістів, Ов'єдо повинен був розвантажити зарплатну відомість, яка жорстко контролюється іспанською лігою. Клуб не міг оформлювати нові трансфери, не позбувшись декількох виконавців. Зараз, схоже, проблему вирішено.

Реал отримав чимало дзвінків щодо чемпіона світу U-20, зокрема, від клубів Прімери, однак пропозиція Ов'єдо виявилась найбільш переконливою. "Бланкос" не хочуть повторювати старих помилок, які залишали Андрія без ігрової практики.

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Ворота Ов'єдо захищає 34-річний Нерео Шампань, однак астурійський клуб гарантував Луніну місце в основі, якщо він погодиться на перехід. Це основна причина, чому екс-кіпер Зорі обрав варіант з нижчим дивізіоном. У сезоні 2019/20 "сині" пропустили 33 м'ячі у 22 матчах Сегунди – другий найгірший результат першості разом з Луго. Більше пропустив лише кризовий Депортіво (35).

Як Реал, так і Лунін вважають другу іспанську лігу достатньо конкурентоспроможною, щоб набиратися необхідного досвіду. Наразі Ов'єдо перебуває в делікатній ситуації: 17-та позиція та лише одне очко від зони вильоту. Молодий воротар отримає максимальний тиск, який, вважають на Бернабеу, допоможе йому зробити новий якісний стрибок, щоб виконувати роль другого воротаря Реала у сезоні 2020/21. Альфонс Ареола повернеться в ПСЖ.

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