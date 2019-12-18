toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фанати після матчу Десна – Динамо розгромили вагон поїзда, завдавши значних збитків

15:23 1455 Читать на русском
Фанати після матчу Десна – Динамо розгромили вагон поїзда, завдавши значних збитків
Десна – Динамо: ФК Динамо

15 грудня трапився прикрий інцидент. Футбольні фанати розгромили вагон приміського поїзда Ніжин – Київ.

 
Віктор Циганков 25’
25’ Віктор Циганков

Приміський поїзд №6929, що прямував за маршрутом Ніжин – Київ, зазнав суттєвих пошкоджень через неправомірні дії фанатів. Сума завданих збитків складає близько 40 тисяч гривень, інформує прес-служба Укрзалізниці.

Десна – Динамо: гравці киян після матчу злякалися підходити до фанатів, побоюючись фізичної розправи

Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри. Машиніст змушений був зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати поліцію. Втім, до приїзду наряду правопорушники втекли, а затримка руху поїзда склала 38 хвилин.

Зауважимо, саме 15 грудня у Чернігові відбувся матчі Десна – Динамо. Кияни перемогли 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова. Під час матчу фанати киян вивісили лайливий банер на адресу Суркісів.

Десна – Динамо: Київ знову страждав – пенальті, травма, реалізація і ключ до 2-го місця, якого не вистачило в ЛЄ

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Динамо Динамо Десна Десна футбольні фанати Десна - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
42
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук