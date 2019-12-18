Фанати після матчу Десна – Динамо розгромили вагон поїзда, завдавши значних збитків

15 грудня трапився прикрий інцидент. Футбольні фанати розгромили вагон приміського поїзда Ніжин – Київ.

Приміський поїзд №6929, що прямував за маршрутом Ніжин – Київ, зазнав суттєвих пошкоджень через неправомірні дії фанатів. Сума завданих збитків складає близько 40 тисяч гривень, інформує прес-служба Укрзалізниці.

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Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри. Машиніст змушений був зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати поліцію. Втім, до приїзду наряду правопорушники втекли, а затримка руху поїзда склала 38 хвилин.

Зауважимо, саме 15 грудня у Чернігові відбувся матчі Десна – Динамо. Кияни перемогли 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова. Під час матчу фанати киян вивісили лайливий банер на адресу Суркісів.

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