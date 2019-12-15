Десна – Динамо: Циганков і Вербіч роблять гру в матчі за зону ЛЧ

Десна приймає Динамо у 18-му турі чемпіонату України. Рахунок і звіт матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. У першому колі кияни вперше в історії програли чернігівцям. Зараз команда Михайличенка, як і тоді, переживає велику кризу. Перед попереднім матчем динамівці вилетіли з Ліги чемпіонів, тепер – і з ЛЄ. Опустилися на 4-е місце в УПЛ, пропустивши навіть ту ж Десну (за додатковими показниками). Команда Рябоконя вдома не програвала рекордні для себе 3 матчі (набрано 7 очок). Після поразки Зорі цей двобій перетворювався на гру за друге місце, яке в разі перемоги міг отримати кожен із суперників.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Десна краще почала. На 2-й хвилині кияни почали сумбурно відбиватися, і Шабанов відкотив під удар, але перша дальня спроба господарів виявилася не дуже влучною. Калітвінцев легко обіграв Миколенка на правому фланзі, однак тут уже Артем підстрахував, як і після подачі кутового вибивши снаряд. Команда Рябоконя обклала корнерами, але Шабанов вигравав усю боротьбу. Після одного такого епізоду м'яч підхопив Циганков, віддав на Буяльського, а Віталію не дав вирватися вперед Огіря. Суддя вважав, що це жовта, хоча перед динамівцем уже не було польових гравців суперника.

Циганков отримав пошкодження ледь не на рівному місці та покинув поле на деякий час. Караваєв провалився праворуч, відпустивши свого гравця і дозволивши Картушову прострілити без перешкод. У Калітвінцева не вдався удар метрів з 11. Буяльський і Циганков двічі класно задумували, але Соль їх не зрозумів. У першому випадку іспанець вирішив замикати не дальню, а ближню стійку, в іншому запізно стартував на розрізний пас. Сидорчук знайшов Франа у штрафному. Позиція була не найкращою, і Паст без проблем взяв прем'єрний прицільний удар киян з рикошетом.

Цікавий момент. Якщо Десна всі свої перші 3 удари відправила в молоко, то Динамо щоразу влучало у площину воріт. Зі своєї 3-ї спроби гості забили. Бущан атаку почав, Караваєв продовжив і через Циганкова та Буяльського довів до Вербіча у штрафному. Удар словенця воротар парирував, але перед собою. Циганков добив, вдало підставивши ногу. Шепелєв елегантно закинув за спини, але Вербіч не зміг прошити Паста прицільним ударом з близької відстані. Караваєв створив для Беньяміна ще один момент. Словенець ефектно пробив з льоту, але снаряд в останній момент розминувся з дальньою стійкою.

Шепелєв і Вербіч вивели Миколенка на прострільну позицію. Соль без перешкод замикав з лінії воротарського, дивом пробивши вище. Калітвінцеву дозволили подати з правого краю, Філіппов виграв верх у Шабанова, але підлаштовувався під удар і перекинув ворота. Свій найкращий момент Десна створила вже в компенсований час, але так і спромоглася влучити у ворота хоча б раз за 6 спроб. У Динамо стільки ж ударів, але 50% точності.