Ультрас Динамо з лайкою зажадали від Суркісів покинути клуб

Активні вболівальники київського Динамо під час матчу 18-го туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської Десни своєрідно відреагували на останні невдачі "біло-синіх".

Фанати вивісили банер, присвячений братам Суркісам, який потрапив у кадр Football Hub.

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На розтяжці у гостьовому секторі чернігівського стадіону імені Гагаріна красномовний напис – "Суркіси, від'ї***ься від Динамо". У такий спосіб ультрас киян, вочевидь, закликали дует бізнесменів передати клуб іншому власнику.

Нагадаємо, що цьогоріч Динамо виступає не надто вдало. Спочатку "біло-сині" не зуміли пройти кваліфікацію у Лізі чемпіонів, потім провалили груповий етап Ліги Європи, а в чемпіонаті України відстають від лідера – донецького Шахтаря – на 17 очок, маючи гру в запасі.

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