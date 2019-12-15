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Ультрас Динамо з лайкою зажадали від Суркісів покинути клуб

14:40 1466 Читать на русском
Ультрас Динамо з лайкою зажадали від Суркісів покинути клуб
Ультрас Динамо / фото із соцмереж

Активні вболівальники київського Динамо під час матчу 18-го туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської Десни своєрідно відреагували на останні невдачі "біло-синіх".

 
Віктор Циганков 25’
25’ Віктор Циганков

Фанати вивісили банер, присвячений братам Суркісам, який потрапив у кадр Football Hub.

Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ за друге місце

На розтяжці у гостьовому секторі чернігівського стадіону імені Гагаріна красномовний напис – "Суркіси, від'ї***ься від Динамо". У такий спосіб ультрас киян, вочевидь, закликали дует бізнесменів передати клуб іншому власнику.

Нагадаємо, що цьогоріч Динамо виступає не надто вдало. Спочатку "біло-сині" не зуміли пройти кваліфікацію у Лізі чемпіонів, потім провалили груповий етап Ліги Європи, а в чемпіонаті України відстають від лідера – донецького Шахтаря – на 17 очок, маючи гру в запасі.

Суркіси через офшори купили в Динамо футболістів на 324 млн доларів, – Football Leaks

blog_ava
Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ за друге місце
13:52
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Теги
Динамо Динамо ультрас Григорій Суркіс Ігор Суркіс футбольні фанати Десна - Динамо
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