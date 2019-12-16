Десна – Динамо: гравці киян після матчу злякалися підходити до фанатів, побоюючись фізичної розправи

Гравці Динамо проігнорували спілкування з фанатами по завершенні матчу 18-го туру УПЛ проти Десни.

Нагадаємо, матч із Десною став для динамівців останнім у 2019-му році. Гравці та тренерський штаб пішли у відпустку, а київська команда посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 14 очок.

Десна – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Мовчання весь перший тайм, промовистий банер та іграшкові граблі на полі у сьогоднішній грі проти Десни – такий наш протест проти ситуації в клубі. Ця ситуація склалась не сьогодні і не вчора, а триває вже багато років. Виліт з Ліги Європи з досить простої групи лише переповнив чашу терпіння. При керівництві Суркісів Динамо планомірно опустилось до рівня Яблонця та Лугано. Але справа навіть не в результатах команди, а у відсутності адекватних процесів у клубній структурі.

Після гри ми не зрозуміли поведінку гравців, які не підійшли до сектора, тому вирушили почути відповіді на свої питання до клубного автобуса. Весь удар взяв на себе капітан команди – Сергій Сидорчук, який вийшов поспілкуватись з фанатами. Якщо коротко:

– футболісти банально злякалися підходити до сектору, очікуючи фізичної розправи;

– капітан вчергове вибачився за останні результати;

– Сергію було доведено, що ми розуміємо причину усієї ситуації, і винні в ній не лише футболісти.

Ось на такій бентежній ноті ми йдемо на зимову перерву", – йдеться на сторінці ультрас Динамо у Facebook.

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