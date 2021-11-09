Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу отримав відповідь на свою поведінку в матчі 12-го туру Серії А проти Мілана.

Турок влітку перебрався до "нерадзуррі" на правах вільного агента і в першому ж матчі зі своєю колишньою командою забив гол, реалізувавши пенальті. Чалханоглу бурхливо відзначив цю подію перед фанатським сектором номінальних господарів.

Мілан – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Уболівальники не залишилися в боргу, та наступного дня вивісили перед будинком Хакана банер з образливим текстом. "Бути по-справжньому хоробрим – це жити з невірною дружиною, яка тобі зрадила, а не бити пенальті у ворота своєї колишньої команди на 10 хвилині матчу. Гівнюк".

Для більшої певності Лука Луччі, лідер Curva Sud, опублікував персональне звернення до Чалханоглу ще й в Інстаграм: "Усі пам'ятають твої сльози в Міланелло. А зараз ти робиш надто мало чогось вартого, що могло б образити нас. Гарного перегляду з дому".

Додамо, що на банері йдеться про історію кількарічної давнини. Дружина турка йому зрадила. Пізніше виявилося, що вона вагітна. Однак Хакан пробачив їх, і пара живе разом.

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