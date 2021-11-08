Мілан та Інтер потішили глядачів напруженим двобоєм у дербі делла Мадонніна.

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Чалханоглу збили у штрафному майданчику Мілана, і півзахисник сам реалізував пенальті проти колишньої команди. Відповідь "россонері" не забарилась, за 6 хивлин у боротьбі де Врей зрізав м'яч у власні ворота. Друга половина матчу була також бойовою, але переможець так і не визначився.

Мілан залишився на другій сходинці турнірної таблиці, Інтер – третій.

Мілан – Інтер: нічия в гарячому дербі на користь "россонері", пенальті, нерви та хороші новини для збірної України