Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу получил ответ на свое поведение в матче 12-го тура Серии А против Милана.

Турок летом перебрался в стан "нерадзурри" на правах свободного агента и в первом же матче со своей бывшей командой забил гол, реализовав пенальти. Чалханоглу бурно отметил это событие перед фанатским сектором номинальных хозяев.

Милан – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Болельщики не остались в долгу, и на следующий день вывесили перед домом Хакана баннер с оскорбительным текстом. "Быть по-настоящему храбрым – это жить с неверной женой, которая тебе изменила, а не бить пенальти в ворота своей бывшей команды на 10 минуте матча. Говнюк".

Для большей уверенности Лука Луччи, лидер Curva Sud, опубликовал персональное обращение к Чалханоглу еще и в Инстаграм: "Все помнят твои слезы в Миланелло. А сейчас ты делаешь слишком мало чего-то достойного, что могло бы оскорбить нас. Хорошего просмотра из дома".

Добавим, что на баннере говорится об истории нескольколетней давности. Жена турка ему изменила. Позже оказалось, что она беременна. Однако Хакан простил её, и пара живет вместе.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду