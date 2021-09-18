Зустріч 6-го туру Ліги 1 між Лансом та Ліллем несподівано була призупинений через вболівальників.

У першому таймі трибуни господарів та гостей обмінювались не надто приємними викриками на адресу один одного. Під час перерви це ледь не призвело до побоїща.

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Вболівальники Ланса масово вибігли на поле і помчали до сектору прихильників Лілля, де продовжили з'ясовувати стосунки. Початок другого тайму був відкладений, гра ж відновилась, коли поліція врегулювала конфлікт.

Incident et envahissement de pelouse en cours au Stade Bollaert, des incidents entre supporters lillois et lensois. #RCLLOSC pic.twitter.com/b5NJ3McWQA — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 18, 2021

Зазначається, що під час сутички травми отримали кілька працівників стадіону та представників поліції. Матч же завершився мінімальною перемогою Ланса над Ліллем, що дозволило йому вийти на другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1.

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