Фанаты Ланса массово выбежали на поле и едва не устроили драку – матч с чемпионами Франции был прерван
Встреча 6-го тура Лиги 1 между Лансом и Лиллем неожиданно была приостановлена из-за болельщиков.
В первом тайме трибуны хозяев и гостей обменивались не слишком приятными криками в адрес друг друга. Во время перерыва это едва не привело к драке.
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Болельщики Ланса массово выбежали на поле и помчались к сектору сторонников Лилля, где продолжили выяснять отношения. Начало второго тайма было отложено, игра же возобновилась, когда полиция урегулировала конфликт.
Отмечается, что во время схватки травмы получили несколько сотрудников стадиона и представителей полиции. Матч же завершился минимальной победой Ланса над Лиллем, что позволило ему выйти на вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1.
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