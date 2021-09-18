Встреча 6-го тура Лиги 1 между Лансом и Лиллем неожиданно была приостановлена из-за болельщиков.

В первом тайме трибуны хозяев и гостей обменивались не слишком приятными криками в адрес друг друга. Во время перерыва это едва не привело к драке.

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Болельщики Ланса массово выбежали на поле и помчались к сектору сторонников Лилля, где продолжили выяснять отношения. Начало второго тайма было отложено, игра же возобновилась, когда полиция урегулировала конфликт.

Incident et envahissement de pelouse en cours au Stade Bollaert, des incidents entre supporters lillois et lensois. #RCLLOSC pic.twitter.com/b5NJ3McWQA — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 18, 2021

Отмечается, что во время схватки травмы получили несколько сотрудников стадиона и представителей полиции. Матч же завершился минимальной победой Ланса над Лиллем, что позволило ему выйти на вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1.

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