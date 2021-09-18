Ліонель Мессі в перший сезон у Парижі отримає менше, ніж у наступні.

Зарплата Мессі в ПСЖ складає 30 мільйонів євро. Саме стільки отримає Ліонель у перший рік 3-річного контракту. У наступні два сезони аргентинець заробить по 40 мільйонів – ще по 10 млн влітку 2022-го і 2023-го капне на рахунок Мессі у вигляді бонусу за лояльність.

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Таким чином, якщо Лео відпрацює у Франції весь контракт, то заробить в сумі 110 млн євро після сплати податків. Щороку один з мільйонів йому виплачуватимуть у вигляді клубної криптовалюти ПСЖ, яка швидко зростає в ціні, інформує L'Equipe.

Також варто зазначити, що Мессі не отримав підписного бонусу під час переходу в ПСЖ. Його замінили якраз на бонуси за лояльність, щоб у футболіста був стимул відпрацювати угоду до кінця.

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