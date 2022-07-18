"Жовто-чорні" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід Івана Калюжного у Кералу Бластерс на правах оренди.

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Хавбек виступав за Олександрію з лютого минулого року. Загалом Калюжний встиг провести 23 матчі, в яких оформив 2 голи та 4 асисти. Керала Бластерс є чинним віце-чемпіоном Індії.

Майже відразу Олександрія підтвердила річну оренду Вікентія Волошина з Динамо. Минулий скорочений сезон він провів за Десну – 12 матчів, 3 голи та 1 асист. Волошин молодший за Калюжного на 3 роки (21 проти 24) і грає на більш атакувальній позиції в центрі поля.

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