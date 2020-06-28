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Фанати Дебрецена ледь не побили футболістів прямо на полі – українець не допоміг уникнути вильоту вперше за 27 років

15:38 - Читать на русском
Фанати Дебрецена ледь не побили футболістів прямо на полі – українець не допоміг уникнути вильоту вперше за 27 років
ФК Дебрецен

Угорський Дебрецен не зумів врятуватися від вильоту і не буде представлений в еліті вперше за 27 років.

Щоб уникнути пониження в класі, Дебрецен повинен був перемагати в останньому турі чемпіонату Угорщини, але зіграв унічию зі своїм головним конкурентом – Пакшем.

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Відразу після фінального свистка вболівальники "червоно-білих" вибігли на поле і напали на гравців своєї команди. Фанати штовхали футболістів і змушували зняти свої футболки. Владнати ситуацію зумів лише загін поліції, який оперативно з'явився на полі.

Відзначимо, що за Дебрецен грає українець Юрій Габовда. Клуб, який 11 разів вигравав чемпіонат Угорщини, вперше за 27 років покинув елітний дивізіон.

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