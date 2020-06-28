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Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком

10:55 - Читать на русском
Море алкоголю, пісні з фанатами і небо в салютах – як Реброва і його Ференцварош нагороджували чемпіонським кубком
Ференцварош / офіційний сайт клубу

Угорський Ференцварош нарешті отримав свої нагороди за здобуте друге поспіль чемпінство.

27 червня Ференцварош провів завершальний матч сезону в угорській першості, на власному полі обігравши Мезекевешд (1:0).

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Після завершення гри Сергія Реброва та його футболістів, серед яких двоє українців – Ігор Харатін та Олександр Зубков, нагородили чемпіонськими медалями та кубком.

Отримавши свої нагороди, гравці Ференцвароша разом із кубком вирушили поближче до трибун, щоб розділити свою радість разом із уболівальниками.

Після офіційної церемонії святкування перемістилося до роздягальні, де підопічні Сергія Реброва також не стримували емоцій, влаштувавши справжню вечірку з піснями та алкоголем.

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Теги
Українці за кордоном Світ Угорщина Ференцварош Ференцварош Відеоновини Ігор Ігор Харатін Олександр Олександр Зубков Сергій Сергій Ребров
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