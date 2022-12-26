На адресу капітана Тоттенхема Харрі Кейна суперники кричали фразу: "Ти підвів свою країну!", фанати "шпор" відповіли.

Капітан Тоттенхем Харрі Кейн зазнав агресії з боку вболівальників Брентфорда у своєму першому офіційному матчі після вильоту з ЧС-2022. Про це інформує The Telegraph.

"Я ніколи не хибив з пенальті": Конте оригінально підтримав Кейна після трагічної невдачі на ЧС-2022

Під час матчу 17 туру чемпіонату Англії проти Брентфорда вболівальники суперника кричали на адресу Кейна фразу: "Ти підвів свою країну!" Тим самим фанати суперника пригадали форварду "шпор" його промах з пенальті у чвертьфіналі ЧС-2022 проти збірної Франції (1:2).

Фанати Тоттенхема заступилися за лідера своєї команди скандуванням: "Він один із нас!"

Головний тренер "шпор" Антоніо Конте вважає, що на Кейну слід чекати нових образ, тому що суперники "бояться його".

Матч Брентфорд – Тоттенхем завершився нічиєю 2:2.

Тоттенхем завдяки рекордному голу Кейна розписав нічию з Брентфордом, Фулхем і Ньюкасл оформили розгроми