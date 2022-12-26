В адрес капитана Тоттенхэма Харри Кейна соперники кричали фразу: "Ты подвел свою страну!", фанаты "шпор" ответили.

Капитан Тоттенхэма Харри Кейн подвергся агрессии со стороны болельщиков Брентфорда в своём первом официальном матче с момента вылета с ЧМ-2022. Об этом информирует The Telegraph.

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Во время матча 17-го тура чемпионата Англии против Брентфорда болельщики соперника кричали в адрес Кейна фразу: "Ты подвел свою страну!" Тем самым фанаты соперника припомнили форварду "шпор" его промах с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022 против сборной Франции (1:2).

Фанаты Тоттенхэма заступились за лидера своей команды кричалкой: "Он один из нас!"

Главный тренер "шпор" Антонио Конте считает, что Кейну следует ожидать новых оскорблений, потому что соперники "боятся его".

Матч Брентфорд – Тоттенхэм завершился вничью 2:2.

Тоттенхэм благодаря рекордному голу Кейна расписал ничью с Брентфордом, Фулхэм и Ньюкасл оформили разгромы