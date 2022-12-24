"Чесно кажучи, я не турбуюсь за нього. За ці 2 дні з нами я бачив його у гарному гуморі. Ми говоримо про нападника світового рівня. У футболі бувають захоплюючі моменти, але бувають і моменти, коли ви трохи розчаровані, бо не забили другий пенальті. Зрештою, перший він забив.

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Коли я був гравцем, то ніколи не хибив з пенальті. Просто тому, що я ніколи й не брався бити. Ніколи, бо я був справжньою катастрофою у цьому. Але через пенальті я програв чемпіонат світу Бразилії, і ви живете цим моментом. Ви справді розчаровані.

Звичайно, спочатку вам сумно, але потім ви розумієте, що вам треба рухатися далі. Футбол дає вам можливість отримувати насолоду від нього знову", – наводить слова Конте Eurosport.

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