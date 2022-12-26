Чемпіонат Англії 2022/23, 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхем – 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоуні, 54 – Кейн, 65, Хьойб'єрг, 71

Крістал Пелас – Фулхем – початок о 17:00

Лестер – Ньюкасл – початок о 17:00

Саутгемптон – Брайтон – початок о 17:00

Астон Вілла – Ліверпуль – початок о 19:30

Boxing Day розпочався для Тоттенхема з шокуючої години на стадіоні Брентфорда. Вже на 15-й хвилині "шпори" отримали у свої ворота перший гол – Форстер парирував постріл Єнсена з лету, а Янельт зіграв на добиванні. На 43-й господарі забили вдруге, однак гол Тоуні після виходу віч-на-віч скасували через офсайд. За дев'ять хвилин по перерві "джмелі" таки подвоїли свою перевагу зусиллями все того ж Тоуні, якому вдалося замкнути скидку від Ньоргора після подачі Мбеумо з кутового. 2:0!

Втім, Тоттенхем не здався, доволі швидко оформивши камбек. Його започаткував Кейн, який перестрибнув Мі й метрів з восьми замкнув навіс від Лангле. Цікаво, що Харрі забив вже 10-й гол на Boxing Day, що є абсолютним рекордом АПЛ. При цьому форвард "шпор" відзначився у кожному з семи різдв'яних матчів.

На 71-й же хвилині Кулусевскі обігрався з Догерті на правому краю штрафного й виконав простріл, а м'яч рикошетом від Занки прилетів у ноги Хьойб'єргу – той ударом з близької відстані відновив статус-кво. 2:2! Після цього команди розмінялись низкою гольових моментів (зокрема, Санчес влучив у поперечку воріт Брентфорда), однак голкіпери та марнотратство форвардів не дозволили змінити рахунок. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию.