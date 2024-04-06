Прес-служба Борнмута запустила голосування за найкращого гравця команди у березні.

Борнмут шаленіє від Забарного – українець став зіркою клубних соцмереж

Серед номінантів на нагороду: український захисник Ілля Забарний, англійський півзахисник Льюїс Кук, ганський нападник Антуан Семеньо та англійський форвард Домінік Соланке. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, у березні Забарний провів за Борнмут 4 матчі (проти Бернлі, Шеффілд Юнайтед, Лутона та Евертона). У поєдинку проти Лутона він відзначився дебютним голом і допоміг оформити шалений камбек (4:3), відігравшись після 0:4.

Загалом у поточному сезоні Ілля зіграв за "вишень" у 35 поєдинках, в яких забив 1 м'яч. Його контракт з англійцями чинний до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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