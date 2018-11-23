Фанаты Бока Хуниорс устроили землетрясение на тренировке команды перед финалом Кубка Либертадорес – безумие дня

Болельщики Бока Хуниорс устроили своей команде настоящую овацию накануне финального матча Кубка Либертадорес против принципиального соперника Ривер Плейта.

Бока Хуниорс продолжает подготовку к ответному матчу финала Копа Либертадорес против Ривер Плейта. Команда провела тренировку на Бомбонере, на которую пришли несколько десятков тысяч фанатов.

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Болельщики поддерживали свою команду так, как не поддерживают в матчах многих чемпионатов мира. Фанаты устроили настоящее землетрясение, от которого даже тряслись компьютеры в административных помещениях стадиона.

Ответный матч финала Копа Либертадорес Ривер Плейт – Бока Хуниорс состоится завтра, 24 ноября. Первый матч завершился со счетом 2:2.

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IM-PRE-SIO-NAN-TE

La Bombonera latió como pocas veces en el entrenamiento de #Boca abierto a la gente. pic.twitter.com/KLBSDtd8Bt — Diario Olé (@DiarioOle) 22 листопада 2018 р.