Фанаты Бока Хуниорс устроили землетрясение на тренировке команды перед финалом Кубка Либертадорес – безумие дня

Болельщики Бока Хуниорс устроили своей команде настоящую овацию накануне финального матча Кубка Либертадорес против принципиального соперника Ривер Плейта.
Бока Хуниорс продолжает подготовку к ответному матчу финала Копа Либертадорес против Ривер Плейта. Команда провела тренировку на Бомбонере, на которую пришли несколько десятков тысяч фанатов.
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Болельщики поддерживали свою команду так, как не поддерживают в матчах многих чемпионатов мира. Фанаты устроили настоящее землетрясение, от которого даже тряслись компьютеры в административных помещениях стадиона.
Ответный матч финала Копа Либертадорес Ривер Плейт – Бока Хуниорс состоится завтра, 24 ноября. Первый матч завершился со счетом 2:2.
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