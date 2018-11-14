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Фанати АІКа разом з футболістами влаштували шалене святкування чемпіонства – клуб 9 років не міг здобути титул

17:20 240 Читать на русском
Фанати АІКа разом з футболістами влаштували шалене святкування чемпіонства – клуб 9 років не міг здобути титул
ФК АІК

З'явилося відео, як вболівальники швецького АІКа відзначили здобуття чемпіонства улюбленою командою.

В неділю, 11 листопада, АІК в останньому турі чемпіонату Швеції обіграв Кальмар і здобув титул чемпіона.

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Відразу після закінчення матчу вболівальники за лічені секунди вщерть заповнили футбольне поле та влаштували грандіозне шоу, святкуючи перемогу своєї команди.

Теги
Світ АІК АІК футбольні фанати Відеоновини
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