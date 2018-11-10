Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонів

Напередодні фіналу Копа Лібертадорес між Бока Хуніорс та Рівер Плейт "Футбол 24" пригадує футболістів, які тріумфували у найпрестижнішому турнірі Південної Америки та Лізі чемпіонів.

Кубок Лібертадорес та Ліга чемпіонів – найпрестижніші клубні змагання у світі футболу. Перемогою у цих двох турнірах можуть пишатися не так вже й багато гравців. До "клубу обраних" входять лише 9 латиноамериканських зірок, які здіймали над головою два омріяні трофеї.

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Кафу

Один з найкращих латералів усіх часів та народів двічі вигравав Копа Лібертадорес на світанку своєї кар'єрі. Захищаючи кольори Сан-Паулу, чемпіон світу у складі збірної Бразилії підкорював південноамериканський аналог Ліги чемпіонів у 1992 та 1993 роках. А ось найпрестижніший єврокубок Кафу здобув лише у 37 років, перемігши разом з Міланом Ліверпуль (2007).

Карлос Тевес

Скандальний аргентинський форвард завоював Кубок Лібертадорес у 2003-му, коли виступав за Бока Хуніорс. А вже через п'ять років Карлітос виграв Лігу чемпіонів у складі Манчестер Юнайтед. Тевес – єдиний гравець із нашого списку, який може взяти участь у фіналі Бока – Рівер.

Діда

Легендарний голкіпер Мілана та збірної Бразилії підкорив престижний південноамериканський турнір у 1997 році з Крузейро. Натомість, Лігу чемпіонів Діда вперше виграв у 2003 році, захищаючи ворота Мілана. Бразилець був тоді частиною славетного складу "россонері", які здолали Ювентус у серії пенальті завдяки влучному удару Андрія Шевченка. Через чотири роки Діда вдруге здобув "вухастий кубок" під знаменами Мілана.

Даніло

Не очікували, правда? У свої 27 років бразильський латераль, який конкурує з Олександром Зінченком за місце у складі Манчестер Сіті, може похвалитись двома перемогами у Лізі чемпіонів та одним тріумфом у Копа Лібертадорес. Даніло підкорив Південну Америку з Сантосом (2011), а у Європі тріумфував з Реалом (2016, 2017).

Вальтер Самуель

Аргентинський центральний захисник був одним з ключових гравців Бока Хуніорс, яка виграла Кубок Лібертадорес за підсумками сезону 1999/00. А рівно через 10 років Самуель, захищаючи кольори Інтера Жозе Моурінью, підкорив Лігу чемпіонів. "Нерадзурі" обіграли на Сантьяго Бернабеу мюнхенську Баварію.

Неймар

Зірка Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії здобув найпрестижніший клубний трофей Південної Америки у 2011 році, будучи лідером свого рідного Сантоса. Перемога у Лізі чемпіонів також не змусила себе довго чекати. Неймар, який формував легендарне атакувальне тріо Барси разом з Мессі та Суаресом, здобув усіма бажаний євротрофей після тріумфу каталонців над Ювентусом (2015).

Роналдінью

Справжній чарівник м'яча – один з двох гравців, які спочатку вигравали Лігу чемпіонів, а згодом Копа Лібертадорес. Роналдінью ставав клубним чемпіоном Європи разом з Барселоною (2006), а Південну Америку володар "Золотого м'яча" підкорив у складі Атлетіко Мінейро (2013).

Хуан Пабло Сорін

Аргентинський латераль найшвидше з усіх гравців завоював два найпрестижніші клубні турніри. У 1996 році Сорін виграв Лігу чемпіонів з Ювентусом, а вже через сезон коронувався з Рівер Плейт.

Роке Жуніор

Екс-захисник збірної Бразилії виграв два турніри з інтервалом у 4 роки. Спочатку Роке Жуніор здобув Кубок Лібертадорес у складі Палмейраса (1999), а згодом підкорив Лігу чемпіонів, захищаючи кольори Мілана (2003).

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