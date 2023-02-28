Фалькао ось-ось має стати гравцем Джохор Дарул Тазім (JDT), інформує Marca. Ця команда – чинний чемпіон Малайзії.

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Джохором Дарул Тазім володіє наслідний принц Тунку Ісмаїл. Він особисто хоче, щоб Фалькао підписав з його командою дворічний контракт, після закінчення якого колумбійський форвард став би послом клубу і міста.

Повідомляється, що сам Фалькао зацікавлений у такому розвитку подій, незважаючи на інтерес до нього з боку Валенсії. Що цікаво, Тунку Ісмаїл є близьким другом власника Валенсії Пітера Ліма.

У сезоні 2022/23 Фалькао зіграв за Райо Вальєкано в 19 матчах і забив 2 м'ячі.

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