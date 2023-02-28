Фалькао вот-вот должен стать игроком Джохор Дарул Тазим (JDT), информирует Marca. Эта команда – действующий чемпион Малайзии.

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Джохором Дарул Тазим владеет наследный принц Тунку Исмаил. Он лично хочет, чтобы Фалькао подписал с его командой двухлетний контракт, по окончании которого колумбийский форвард стал бы послом клуба и города.

Сообщается, что сам Фалькао заинтересован в таком развитии событий, несмотря на интерес к нему со стороны Валенсии. Что интересно, Тунку Исмаил является близким другом владельца Валенсии Питера Лима.

В сезоне 2022/23 Фалькао сыграл за Райо Вальекано в 19 матчах и забил 2 мяча.

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