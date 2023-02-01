Півзахисник Райо Вальєкано Пате Сісс мав перейти в Ліон. Сума трансферу становила 11 мільйонів євро з бонусами. В останню хвилину іспанський клуб нібито попросив ще 1 мільйон євро. Така поведінка клуба розлютила гравця.

Райо Вальєкано переміг Вільяреал, увірвавшись у боротьбу за ЛЧ – "жовта субмарина" втратила шанс наздогнати Атлетіко

"Вони були егоїстами, вони поводилися погано. Вони дбали лише про свої інтереси і були безвідповідальними та неповажними. Тому угода не була підписана", – сказав Сісс в інтерв’ю Union Rayo.



Президент Райо Вальєкано Мартін Прес стверджує, що жодної угоди не було досягнуто, і його клуб повинен захищати свої інтереси. Зазначимо, що керівник іспанської команди має погану репутацію, і це не перший інцидент під час трансферного вікна. Агент Рауля де Томаса побився із Пресом влітку під час трансферу гравця через "мстиву" тактику переговорів.

@UnionRayoLive from Vallecas last night with Pathe Ciss. He was due to move to Lyon.



“They've been selfish, they've behaved badly. They have only thought of their interests and have been irresponsible and disrespectful. That is why it has not been done."pic.twitter.com/He7JTZQdmL — Football España (@footballespana_) February 1, 2023

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз