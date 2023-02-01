"Вони поводилися непорядно": жадібність президента зірвала трансфер Ліона – футболіст лютує
Сенегальський півзахисник Пате Сісс залишиться у Ла Лізі.
Півзахисник Райо Вальєкано Пате Сісс мав перейти в Ліон. Сума трансферу становила 11 мільйонів євро з бонусами. В останню хвилину іспанський клуб нібито попросив ще 1 мільйон євро. Така поведінка клуба розлютила гравця.
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"Вони були егоїстами, вони поводилися погано. Вони дбали лише про свої інтереси і були безвідповідальними та неповажними. Тому угода не була підписана", – сказав Сісс в інтерв’ю Union Rayo.
Президент Райо Вальєкано Мартін Прес стверджує, що жодної угоди не було досягнуто, і його клуб повинен захищати свої інтереси. Зазначимо, що керівник іспанської команди має погану репутацію, і це не перший інцидент під час трансферного вікна. Агент Рауля де Томаса побився із Пресом влітку під час трансферу гравця через "мстиву" тактику переговорів.
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