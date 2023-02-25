Мартін Брейтвейт знову відзначився у воротах Мальорки, чим приніс перемогу в матчі 23-го туру Ла Ліги. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспані 2022/23, 23-й тур

Еспаньйол – Мальорка – 2:1

Голи: Брейтвейт, 22, 51 – Мурікі, 41

Кадіс – Райо Вальєкано – початок о 17:15

Валенсія – Реал Сосьєдад – початок о 22:00

"Ви звідси не підете, сучі діти!": керівництво Ельче погрожувало розправою арбітрам скандального матчу проти Бетіса

Еспаньйол переграв Мальорку, здобувши другу поспіль перемогу. Мартін Брейтвейт оформив дубль, що й не дивно – він забивав у трьох з чотирьох останніх поєдинків проти балеарців. Завдяки цьому каталонці наростили відрив від зони вильоту до п'яти очок. Острів'яни ж втратили шанс наздогнати Райо Вальєкано, який тримається шостим.

Бетіс переміг Ельче, влаштувавши скандальний камбек у матчі з трьома вилученнями, чотирма пенальті й п'ятьма голами