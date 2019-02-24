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Фабрі – про розгром Ворскли: Вважаю, що Карпати показали хорошу гру

20:15 561 Читать на русском
Фабрі – про розгром Ворскли: Вважаю, що Карпати показали хорошу гру
Фабрі Гонсалес / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився враженнями після перемоги над Ворсклою в матчі 19-го туру УПЛ.

"Перше, що я маю зробити – це привітати своїх гравців. Вони провели надзвичайно колосальний об’єм роботи, як на зборах в Туреччині, так і сьогодні – в Полтаві. Однак, цей перший тріумф в Україні я б хотів присвятити своїм батькам, які завжди зі мною, і також дуже люблять футбол.

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Чи можна сказати, що в нападі у нас була ідеальна гра? Я вважаю, що ми загалом показали хорошу гру. Для перемоги, зокрема, треба мати талант і везіння. Можна сказати, що нам пощастило у кількох моментах. Я дуже задоволений. Безперечно, ми заслуговували на тріумф, при цьому я з великою повагою ставлюся до Ворскли.

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Оборона – це один із ключових моментів. Правильна оборона – це фундамент футболу. Але повинен бути баланс, як в захисті, так і в атаці. Команда добре зіграла в захисті і як тільки ми отримували м’яч, то вже знали що робити з ним", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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