Фабри – о разгроме Ворсклы: Считаю, что Карпаты показали хорошую игру

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями после победы над Ворсклой в матче 19-го тура УПЛ.

"Первое, что я должен сделать – это поздравить своих игроков. Они провели чрезвычайно колоссальный объем работы, как на сборах в Турции, так и сегодня – в Полтаве. Однако, этот первый триумф в Украине я бы хотел посвятить своим родителям, которые всегда со мной, и также очень любят футбол.

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Можно сказать, что в нападении у нас была идеальная игра? Я считаю, что мы вообще показали хорошую игру. Для победы, в частности, нужно иметь талант и везение. Можно сказать, что нам повезло в нескольких моментах. Я очень доволен. Безусловно, мы заслуживали триумф, при этом я с большим уважением отношусь к Ворскле.

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Оборона – это один из ключевых моментов. Правильная оборона – это фундамент футбола. Но должен быть баланс, как в защите, так и в атаке. Команда хорошо сыграла в защите и как только мы получали мяч, то уже знали что делать с ним", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.