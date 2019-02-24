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Фабри – о разгроме Ворсклы: Считаю, что Карпаты показали хорошую игру

20:15 83 Читати українською
Фабри – о разгроме Ворсклы: Считаю, что Карпаты показали хорошую игру
Фабри Гонсалес / фото ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями после победы над Ворсклой в матче 19-го тура УПЛ.

"Первое, что я должен сделать – это поздравить своих игроков. Они провели чрезвычайно колоссальный объем работы, как на сборах в Турции, так и сегодня – в Полтаве. Однако, этот первый триумф в Украине я бы хотел посвятить своим родителям, которые всегда со мной, и также очень любят футбол.

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Можно сказать, что в нападении у нас была идеальная игра? Я считаю, что мы вообще показали хорошую игру. Для победы, в частности, нужно иметь талант и везение. Можно сказать, что нам повезло в нескольких моментах. Я очень доволен. Безусловно, мы заслуживали триумф, при этом я с большим уважением отношусь к Ворскле.

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Оборона – это один из ключевых моментов. Правильная оборона – это фундамент футбола. Но должен быть баланс, как в защите, так и в атаке. Команда хорошо сыграла в защите и как только мы получали мяч, то уже знали что делать с ним", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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