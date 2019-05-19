Фабрі – про перемогу над Десною: Це правильний шлях, яким Карпати повинні рухатись далі

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився враженнями після матчу 29-го туру УПЛ проти Десни (2:0).

"Як завжди, в першу чергу, хочу привітати футболістів, подякувати за хорошу гру, за ті зусилля, яких вони доклали, граючи на важкому полі.

Дивовижний гол Мякушка у відеоогляді матчу Карпати – Десна – 2:0

Граючи в меншості майже весь другий тайм, вважаю, що команда дуже добре відпрацювала в обороні й заслужила цю перемогу. Щодо самої гри, то є помітний ріст. Команда це показала в другому таймі проти Ворскли і сьогодні ми побачили продовження цієї динаміки. Це правильний шлях, яким потрібно рухатись далі і намагатись здобувати хороші результати.

Умови були однакові для обох команд. Нам пощастило відзначитися з кутового, потім Мякушко забив фантастичний гол. Дуже добре ми зіграли в обороні і думаю, що це величезна заслуга.

Я не маю підстав, щоб сказати, чи це вилучення було обґрунтованим, чи ні. Картку Йоді показали за фол і, вочевидь, за розмови. Можливо, там не було підстав, щоб виганяти футболіста. Я цього не знаю.

Карпати у меншості переграли Десну і вийшли з зони перехідних матчів

Папа Гуйє наприкінці першого тайму просив заміну. У нього виник біль у м’язах і ми одразу відправили Нестерова розминатися. Папа терпів до перерви, а потім сказав, що більше не може продовжувати. Така ж ситуація була з Ді Франко. Він сам попросив заміну", – цитує Фабрі прес-служба Карпат.