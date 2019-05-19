Фабри – о победе над Десной: Это правильный путь, по которому Карпаты должны двигаться дальше

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями после матча 29-го тура УПЛ против Десны (2:0).

"Как всегда, в первую очередь, хочу поздравить футболистов, поблагодарить за хорошую игру, за те усилия, которые они приложили, играя на тяжелом поле.

Изумительный гол Мякушка в видеообзоре матча Карпаты – Десна – 2:0

Играя в меньшинстве почти весь второй тайм, считаю, что команда очень хорошо отработала в обороне и заслужила эту победу. Что касается самой игры, то есть заметный рост. Команда это показала во втором тайме против Ворсклы и сегодня мы увидели продолжение этой динамики. Это правильный путь, по которому нужно двигаться дальше.

Условия были одинаковы для обеих команд. Нам повезло отличиться с углового, затем Мякушко забил фантастический гол. Очень хорошо мы сыграли в обороне и думаю, что это огромная заслуга.

У меня нет оснований, чтобы сказать, это удаление было обоснованным или нет. Карточку Йоде показали за фол и, очевидно, за разговоры. Возможно, там не было оснований, чтобы выгонять футболиста. Я этого не знаю.

Карпаты в меньшинстве переиграли Десну и вышли из зоны переходных матчей

Папа Гуйе в конце первого тайма просил замену. У него возникла боль в мышцах и мы сразу отправили Нестерова разминаться. Папа терпел до перерыва, а потом сказал, что больше не может продолжать. Такая же ситуация была с Ди Франко. Он сам попросил замену", – цитирует Фабри пресс-служба Карпат.