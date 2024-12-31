У 20-му турі чемпіонату Англії Арсенал у лондонському дербі поступився Фулхему (1:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол24".

"Каноніри" вийшли вперед вже в дебюті зустрічі: Мартінеллі закрутив з лінії штрафного у дальній кут, Лєно потягнув, але Сака був першим на добиванні. За трохи Хіменес мав шанс зрівняти, пробиваючи у дотик по центру, але Райя зреагував.

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В середині тайму Вілліан намагався поцілити у ворота з дальньої відстані – неточно. Згодом екс-зірка Шахтаря розігнав атаку лівим флангом, знайшов пасом Керні, який віддав розрізну передачу на дальню стійку. Хіменес влучно пробив під голкіпера. Наприкінці тайму Мартінеллі змарнував божевільний шанс, пробивши з близької відстані впритирку зі стійкою.

По перерві господарі скористались навісом з кутового – Де Кордова-Рід був першим на добиванні. Сака майже одразу міг відновлювати рівновагу, але зі зручної позиції стрільнув над воротами. На останніх хвилинах Перейра міг добивати суперника, але зі штрафного влучив у поперечину. Зрештою, все завершилось поразкою Арсенала, яка стала другою поспіль і опустила команду Артети на четверту сходинку турнірної таблиці АПЛ.