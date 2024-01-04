Англійська ліга має суворі правила щодо прибутковості. Регламентом передбачено, що клуби можуть зазнати максимальних збитків у розмірі 105 мільйонів фунтів стерлінгів протягом трьох років.

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Ноттінгем придбав аж 42 гравці з моменту свого виходу до АПЛ у травні 2022 року. Загальна вартість цих підсилень склала близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Звичайно, при підрахунку будь-яких збитків враховується так звана амортизація, тому суми окремих угод розподіляються на кількість років, прописаних у контракті окремого футболіста. Щорічні збитки команди становлять близько 45 млн фунтів стерлінгів, що більше, ніж встановлений ліміт.

Як повідомляє The Athletic, спеціальний комітет вивчить діяльність Ноттінгем Форест та ухвалить рішення про можливе покарання. Вердикт мають оголосити до кінця січня поточного року.

Варто нагадати, що за порушення фінансового фейр-плей з Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко, було знято 10 очок.

Ноттінгем наразі посідає 15-те місце в турнірній таблиці з 20 балами у своєму активі. Зону вильоту команда випереджає на п'ять очок.

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