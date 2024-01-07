Кубок Англії, 1/32 фіналу

Лутон – Болтон – 0:0

Вест Хем – Брістоль Сіті – 1:1

Голи: Боуен, 4 – Конвей, 61

Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 5:0

Голи: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58 (авт), Доку, 74

Ноттінгем Форест – Блекпул – 2:2

Голи: Домінгес, 39, Гіббс-Вайт, 56 – Габріел, 25, Морган, 27

У ранній вечірній слот грали відразу чотири представники АПЛ, але лише Манчестер Сіті зумів без проблем оформити путівку в наступний раунд турніру. Вест Хем дуже швидко відкрив рахунок в матчі з Брістоль Сіті, але середняк Чемпіоншипа відігрався в другому таймі. Ноттінгему взагалі довелося рятуватися після 0:2 з Блекпулом. Лутон взагалі грав проти представника третього дивізіону, але в цьому матчі глядачі так і не побачили голів. Тож усім цим суперникам доведеться зустрітися ще раз.

Сандерленд програв Ньюкаслу вперше за 10 матчів – Русин травмував зірку, бився з велетнем і близький до ефектного асисту

Пеп Гвардіола застосував ротацію, що зовсім не допомогло Хаддерсфілду. Вже до перерви "містяни" забили два голи без відповіді. У другому таймі трапилася важлива подія. Кевін Де Брюйне знову зіграв за Ман Сіті. Бельгієць пропустив майже п'ять місяців (149 днів без футболу, якщо точно). Вже зі своїм капітаном на полі господарі довели справу до приниження. У ворота Хаддерсфілда влетіло ще три м'ячі. Один із них допоміг забити Де Брюйне, в активі якого асист.