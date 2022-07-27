Гравець лісабонського Спортінга, який виступає на позиції Віталія Миколенка, приєднається до "ірисок", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Угода вже укладена, це буде оренда з правом викупу. Вінагре пройшов першу частину медичного обстеження та почав займатись під керівництвом Френка Лемпарда. Основне амплуа Рубена – лівий оборонець, але він може зіграти й у півзахисті на фланзі.

Зауважимо, 23-річний португалець лише цього літа перебрався у Спортінг з Вулверхемптона за 10 млн євро, минулий сезон у футболці "зелено-білих" він провів на правах оренди (18 матчів, 2 асисти). Вінагре ще має досвід виступів за Фамалікан, Олімпіакос та молодіжку Монако.

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