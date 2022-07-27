Евертон завершує підписання прямого конкурента Миколенку
Клуб із Ліверпуля знайшов підсилення на лівий фланг оборони. Новачком стане Рубен Вінагре.
Гравець лісабонського Спортінга, який виступає на позиції Віталія Миколенка, приєднається до "ірисок", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Угода вже укладена, це буде оренда з правом викупу. Вінагре пройшов першу частину медичного обстеження та почав займатись під керівництвом Френка Лемпарда. Основне амплуа Рубена – лівий оборонець, але він може зіграти й у півзахисті на фланзі.
Зауважимо, 23-річний португалець лише цього літа перебрався у Спортінг з Вулверхемптона за 10 млн євро, минулий сезон у футболці "зелено-білих" він провів на правах оренди (18 матчів, 2 асисти). Вінагре ще має досвід виступів за Фамалікан, Олімпіакос та молодіжку Монако.
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