Игрок лиссабонского Спортинга, выступающий на позиции Виталия Миколенко, присоединится к "ирискам", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Соглашение уже заключено, это будет аренда с правом выкупа. Винагре прошел первую часть медицинского обследования и начал заниматься под руководством Фрэнка Лэмпарда. Основное амплуа Рубена – левый защитник, но он может сыграть и в полузащите на фланге.

Отметим, 23-летний португалец только этим летом перебрался в Спортинг из Вулверхэмптона за 10 млн евро, прошлый сезон в футболке "зелено-белых" он провел на правах аренды (18 матчей, 2 ассиста). У Винагре еще есть опыт выступлений за Фамаликан, Олимпиакос и молодежку Монако.

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