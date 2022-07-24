Український захисник у товариському поєдинку проти Блекпула забив дебютний гол на зборах, а також оформив асист. Головний тренер відзначив дії Миколенка, хоча й не виокремив українця – йому просто сподобались дії крайніх захисників.

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– Зважаючи на таку схему, наскільки ви задоволені тим, що обидва крайні захисники віддали гольові передачі?

– Вони мають це робити, якщо ми збираємося грати так, як робили це сьогодні. Наша схема виглядає оборонною, і я відчуваю, що вона робить нас міцнішою, але ми також повинні більше атакувати – і це особливо стосується крайніх захисників.

Я вважаю, що стартові позиції та забігання Миколенка та Паттерсона були хорошими. Ми вразили Блекпул кількома хорошими передачами, та і в цілому багато елементів нашої моделі гри сьогодні були кращими, ніж раніше, – заявив Френк Лемпард на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Нейтон Паттерсон є конкурентом Віталія Миколенка у Евертоні. У матчі проти Блекпула шотландець зіграв на більш притаманній для себе позиції правого фулбека, однак він може вийти і на лівому фланзі.

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