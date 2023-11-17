Евертон, за який виступає Віталій Миколенко, дізнався покарання від АПЛ за недотримання вимог фінансового фейр-плей.

Комісія АПЛ після розслідування визнала Евертон винним у порушенні вимог фінансових правил. Як покарання з "ірисок" знімуть 10 очок, що перемістить команду на останнє місце в турнірній таблиці. Це рекордне покарання за подібні порушення (таку ж кількість очок знімали з Портсмута в 2010-му).

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"Евертон шокований і розчарований рішенням комісії Прем’єр-ліги. Клуб вважає, що Комісія наклала абсолютно непропорційну та несправедливу спортивну санкцію. Клуб вже заявив про намір оскаржити це рішення. Зараз розпочнеться апеляційний процес, і справу буде розглянуто Апеляційною радою", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Евертона.

Також мерсисайдський клуб пригрозив, що буде з великим інтересом стежити за рішеннями, ухваленими в будь-яких інших випадках, що стосуються правил прибутку та сталого розвитку АПЛ. Евертон залишив за собою право утриматися від коментарів на час розгляду апеляції.

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