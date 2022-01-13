Вінгер бірмінгемців Анвар Ель-Газі решту сезону 2021/22 проведе в оренді на Гудісон Парк, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Раніше у зворотньому напрямку попрямував захисник Люка Дінь, але це був повноцінний трансфер. У поточному сезоні 26-річний Ель-Газі провів за Віллу 12 матчів, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Свого часу "леви" викупили нідерландця у Лілля за 9 млн євро.

Додамо, що Ель-Газі здебільшого грає на правому фланзі атаки, але також може і на лівому. Не виключено, що новачок Евертона регулярно перетинатиметься на полі з Віталієм Миколенком.

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