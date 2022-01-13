Дінь перейшов з Евертона в Астон Віллу. Француз виступатиме за "вілланів" під 27 номером, інформує офіційний сайт клубу. Термін контракту залишається в таємниці.

Сума трансферу також не розголошується, однак авторитетні ЗМІ пишуть про 25 мільйонів фунтів. "Коли Люка став доступним, ми вхопилися за можливість його підписати", – сказав головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард.

"Іноді одна людина ззовні може зруйнувати красивий роман": Дінь попрощався з Евертоном – Миколенко закріплює позиції

Таким чином Віталій Миколенко позбувся головного конкурента в Евертоні. Дінь протягом трьох сезонів був основним лівим захисником "ірисок", але не знайшов спільну мову з новим головним тренером. Рафа Бенітес викинув француза з основного складу та придбав Миколенка.

Раніше Дінь виступав за Лілль, ПСЖ, Рому та Барселону. Люка став другим гучним зимовим трансфером Вілли після Коутінью.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал